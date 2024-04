Auto fährt in Magdeburg in Café-Terrasse

Das Auto eines Rentners ist in der Magdeburger Innenstadt von der Straße abgekommen und auf die Terrasse eines Cafés geraten. Zwei Gäste, die an einem Tisch saßen, wurden schwer verletzt, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Der 70 Jahre alte Fahrer habe Informationen eines Polizeisprechers zufolge am Dienstagnachmittag Bremse und Gaspedal verwechselt.

Sein Wagen sei in einer Kurve geradeaus weitergefahren und zwischen zwei Säulen am Außenbereich des Lokals am Domplatz stehen geblieben. Die 57-Jährige und der 52-Jährige wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto wurde mit Totalschaden abtransportiert

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Magdeburg: Bremse und Gas verwechselt: Auto gerät auf Café-TerrasseMagdeburg (sn) - Das Auto eines Rentners ist am Dienstagnachmittag in der Magdeburger Innenstadt von der Straße abgekommen und auf die Terrasse eines

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bahn: Frau verprügelt zwei Zugbegleiterinnen und verletzt PolizistenMagdeburg – Eine Ticketkontrolle geriet jetzt im Regionalexpress von Schönebeck (Elbe) nach Magdeburg komplett außer Kontrolle.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

'Date House': Neues Café am Obstmarkt in Nürnberg bietet Café mit Blattgold und Milchschaum-DruckNürnberg - Seit dem 16. Januar ist Nürnberg um ein Café reicher. Das 'Date House' möchte die Nürnberger Gastro-Szene ordentlich aufmischen und wartet mit ganz besonderen Spezialitäten wie Blattgold-Kaffee auf. Wir haben das Café am Obstmarkt besucht.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Dimensity Auto Cockpit: MediaTek bringt Nvidias RTX-Grafik mit GPU-Chiplet ins AutoZur GTC hat MediaTek den Dimensity Auto Cockpit CX-1, CY-1, CM-1 und CV-1 in vier Leistungsklassen mit Arm-CPU und Nvidia-GPU vorgestellt.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

RC-Auto mit 36 km/h Spitzengeschwindigkeit: Dieses ferngesteuerte Auto hängt jeden E-Scooter ab!Ein ferngesteuertes Auto für Wind & Wetter mit Revolver-Fernbedienung & zwei wiederaufladbaren Akkus gibt’s jetzt im Angebot bei Amazon.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Intel-Pläne eines Packaging-Werks in Italien für Chips aus Magdeburg auf EisIntel wollte die in Magdeburg produzierten Chips in Norditalien weiterverarbeiten. Doch der Bau dieses Packaging-Werks in der Veneto-Region ist jetzt ungewiss.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »