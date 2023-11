Auto explodiert an der Grenze zwischen den USA und Kanada

Ein Auto rast in den USA auf einen Grenzübergang zu, fliegt zig Meter durch die Luft und geht in Flammen auf: Die rätselhafte Fahrt des Wagens und seine Explosion an der Grenze zwischen den USA und Kanada hat vorübergehend Furcht vor einem Terroranschlag ausgelöst.

Erst Stunden nach dem Vorfall unweit der weltberühmten Niagarafälle am Mittwochmittag (Ortszeit) gaben die Behörden weitgehend Entwarnung: Man gehe derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, sagte die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochul. Allerdings seien zwei Insassen des Autos ums Leben gekommen, ein Grenzbeamter habe leichte Verletzungen erlitten. Aufnahmen des spektakulären Vorfalls legen den Schluss nahe, dass leicht noch Schlimmeres hätte passieren können





berlinerzeitung » / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lebensgefahr im Auto: Winterjacke im Auto nie anlassen!Viele lassen die kuscheligen Anoraks und Mäntel auch im Auto an, weil es etwas dauert, bis es im Fahrzeug mollig warm wird. Aber das kann im Falle eines Unfalls fatale Folgen haben – vor allem für die Kleinen im Kindersitz. Auch für uns Erwachsene kann eine dicke Jacke am Steuer fatale Folgen haben.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

auto-schweiz: Auto-Markt weiterhin mit Rückstand auf Vor-Pandemie-Niveauauto-schweiz / Schlagwort(e): Sonstiges Auto-Markt weiterhin mit Rückstand auf Vor-Pandemie-Niveau 02.11.2023 / 17:03 CET/CEST Neue Personenwagen Oktober 2023 Bern, 2. November

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Hoverboard-Erfinder zeigt E-Auto / Mercedes baut HPC in USA / VW EinstellungsstoppLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 13. / 71 Weiterlesen »

Auto International: Elektromarkt USA : Es geht nach obenSo langsam kommen auch die USA auf den Elektrogeschmack. Im dritten Quartal gab es im Vergleich zum Vorjahr einen stattlichen Zuwachs um 50 Prozent. Erstm...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

USA: Werkstattmitarbeiter halten Auto-Dieb mit Gabelstapler festAufgegabelt in sechs Metern Höhe

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Kontrolle an Grenzübergang: Unerlaubte Einreise verhindertAktuelle Nachrichten aus Baden-Württemberg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »