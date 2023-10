Autel Energy liefert AC-Ladepunkte für Vattenfall InCharge

Der Ladehardware-Hersteller Autel Energy hat eine Kooperation mit Vattenfall geschlossen, dem Betreiber des europäischen Ladenetzwerks InCharge. Die Zusammenarbeit sieht vor, dass Vattenfall in Deutschland zwei AC-Modelle von Autel einsetzen wird.Vattenfall wird laut der Mitteilung die Produkte Maxicharger AC Wallbox und den Maxicharger AC Compact von Autel Energy an seinen Ladestationen in ganz Deutschland nutzen.

Die Maxicharger AC Compact ist hingegen eine besonders klein bauende Wallbox zur Wandmontage oder an einer Stele, hier gibt es aber kein fest angeschlagenes Kabel, sondern nur die Typ-2-Buchse. Beide Modelle ermöglichen einphasiges Laden mit 7,4 kW und dreiphasiges Laden mit bis zu 22 kW.

Angaben zur Abnahmemenge macht Autel nicht, auch finanzielle Umfänge des Deals mit Vattenfall werden nicht genannt. Stattdessen betont der Europa-Ableger des chinesischen Unternehmens, dass man über die Zusammenarbeit eine größere Nutzerbasis in ganz Europa erreichen wolle. headtopics.com

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Vattenfall, um unsere branchenführenden Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in deren umfangreiches Ladenetzwerk einzubauen“, sagt Ting Cai, CEO von Autel Europe. „Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren Erfolg für Autel auf dem europäischen Markt dar und wir sind zuversichtlich, dass unsere Produkte zur Beschleunigung des Übergangs zur Elektromobilität beitragen werden.

Autel wurde 2004 in China gegründet und hatte sich zunächst auf Test-Equipment für die Automotive-Branche spezialisiert. Erst später wurde unter dem Namen Autel Energy eine Reihe von Lade-Produkten für E-Fahrzeuge auf den Markt gebracht. Das Portfolio reicht von AC-Wallboxen über kompakte DC-Produkte bis hin zu High-Power-Chargern mit bis zu 480 kW Ladeleistung. headtopics.com

