Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf die Subvention von Halbleiterfertigungen

Das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Umwidmung und Weiternutzung von Kreditermächtigungen könnte auch Auswirkungen auf die Subvention von Intels und TSMCs Halbleiterfertigungen in Deutschland haben, da diese aus dem durch die Entscheidung betroffenen Klima- und Transformationsfonds finanziert werden sollen.

Der besagte Fond ist ein Sondervermögen, welches ursprünglich im Jahr 2010 als „Energie- und Klimafonds" zur Umsetzung der Energiewende unter der schwarz-gelben Regierung eingeführt wurde. Im vergangenen Jahr baute man das Sondervermögen dann zum „Klima- und Transformationsfonds" um und verschob Kreditermächtigungen aus der Coronazeit, um Projekte wie die Ansiedlung der Halbleiter-Industrie zu finanzieren.

