Auswärts perfekt: Texas Rangers gewinnen erstmals World Series

In einer lange spannenden Partie mussten die Fans in Arizona bis zum siebten Inning warten, bis der erste Läufer die Home Base überquerte. Es war keiner der vom heimischen Publikum erhofften Diamondbacks - und es sollte auch kein Spieler der Hausherren in diesem vierten Duell der beiden Überraschungsteams das Ziel erreichen an diesem Abend.Im Schluss-Inning brachte Texas weitere vier Akteure durch und damit den Sieg mit 5:0 in trockene Tücher.

"Das ist eines der coolsten Gefühle meines Lebens", sagte Catcher Jonah Heim:"Dafür arbeitet man sein ganzes Leben lang. Wir haben unsere Ziele erreicht. Ich bin so stolz auf dieses Team."Für die Texaner ist es der erste Titel in der 63-jährigen Geschichte. 1961 waren sie als Washington Senators gegründet worden, elf Jahre später dann aber schon in den Süden der USA gezogen.

Als wertvollster Spieler wurde Corey Seager ausgezeichnet. Dem Rangers-Shortstop gelangen in der World Series drei Homeruns. Damit ist Seager nach seiner Auszeichnung 2020,, erst der vierte Spieler, der zum zweiten Mal als MVP geehrt wird."Ich bin einfach froh, Teil dieses Teams zu sein", sagte Seager.

Sowohl die Rangers als auch die Diamondbacks hatten sich über eine Wildcard für die Playoffs qualifiziert und setzten sich auf dem Weg in die World Series jeweils als Außenseiter gegen stärker eingeschätzte Gegner durch.

