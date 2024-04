Auswanderer nach Drogenschmuggel auf Bali endlich auf Bewährung entlassen

Endlich frei! Auswanderer Patrick Naumann (57) saß wegen Drogenschmuggel s fast 10 Jahre im Knast auf Bali . Jetzt ist er endlich auf Bewährung entlassen worden. Seine Tochter Leonie (21) wartet vor dem Gefängnis schon voller Freude auf ihn und wir haben den emotionalen Moment seiner Entlassung im Video festgehalten.

Eine Auswanderung, die zum Alptraum wurde Im Jahr 2011 entscheidet sich Patrick Naumann dafür, nach Thailand auszuwandern, um seinen Traum als Schlagersänger und Gastwirt zu verwirklichen. Doch dieser Schritt bedeutet auch, dass er seine damals vierjährige Tochter Leonie zurücklassen muss. Drei Jahre später begeht er einen folgenschweren Fehler in seiner neuen Heimat. Bei seiner Ankunft auf der Insel Bali wird er am Flughafen mit 328 Gramm Kokain am und im Körper festgenommen. In Indonesien droht für den Besitz von nur 5 Gramm Drogen die Todesstrafe. Das Gericht auf Bali verurteilt ihn letztlich zu 15 Jahren Haft

