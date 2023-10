Australien will 16.000 Wildpferde aus Hubschraubern erschießen

Australien ist bekannt für seine Wildtiere. Neben Wombats, Kängurus oder Koalas leben dort auch die sogenannten Brumbies.Behörden des australischen Bundesstaats New South Wales haben jetzt nämlich angekündigt, dass ganze 16.000 der wilden Pferde abgeschossen werden sollen., in dem wir dich mit den watson-Highlights versorgen. Und zwar nur einmal pro Tag – kein Spam und kein Blabla, versprochen! Probiere es jetzt aus.

Die robusten Brumbies wurden erst zur Zeit der Kolonialisierung Australiens im 18. Jahrhundert aus Europa dorthin gebracht. Sie ähneln den amerikanischen Mustangs. Die heutigen Brumbies stammen also eigentlich von domestizierten Pferden ab.Australien: Anzahl der Wildpferde nimmt zu

Im Kosciuszko-Nationalpark, der etwa 350 Kilometer entfernt von Sydney liegt, leben derzeit 19.000 der Wildpferde. Doch besonders viele Fans haben die Tiere nicht. Die Umweltschutzministerin des Bundesstaats New South Wales, Penny Sharpe, teilte nun mit, man wolle 16.000 der Brumbies erschießen.Die Tiere sollen aus Hubschraubern heraus erschossen werden. headtopics.com

Jedoch seien andere Vorgehensweisen in der Vergangenheit nur wenig erfolgreich gewesen. Schon jetzt würden die Parks mit Fallen und herkömmlicher Jagd gegen die steigende Pferde-Population vorgehen. Auch Umsiedlungsversuche zeigten bisher keine großen Erfolge."Doch die Brumbies bedrohen allein durch ihre schiere Anzahl" einheimische Tiere und das Ökosystem als Ganzes

. In den letzten zwei Jahren sei die Zahl der Brumbies im Kosciuszko-Nationalpark um ein Drittel angestiegen. Im ganzen Bundesstaat New South Wales würden es jährlich um die 15 bis 18 Prozent mehr Wildpferde werden. Die Umweltschutzministerin Sharpe erklärte daher:Schon als die höchst umstrittene Abschuss-Methode das letzte Mal im Jahr 2000 zum Einsatz kam, gab es große Proteste. headtopics.com

