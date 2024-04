Australien feiert Polizistin als Heldin Amy Scott heißt die Polizistin , die den Messerangreifer in Sydney erschoss. Australien feiert die Frau jetzt als Heldin . Auch das beherzte Eingreifen von Passanten wird gelobt.

Der Ministerpräsident von New South Wales, Chris Minns, sagte, die Zahl der Todesopfer wäre ohne das beherzte Eingreifen von Passanten weitaus höher gewesen. Sie hätten im Westfield-Einkaufszentrum einen Mörder in die Enge getrieben und gestellt. Dabei hätten sie unter schrecklichen Umständen das bewiesen, was er als instinktiven Mut bezeichnen würde.

Australien Polizistin Heldin Messerangriff Sydney Passanten

