Austin Forkner (Kawa): Crash bei 'La Rocco's Leap'

hatte es in diesem Jahr in sich. Mehrere Top-Protagonisten derKlasse hatten arge Probleme, weil der Boden nicht griffig und die Linkskurve vor dem Sprung mit tiefen Rillen zerfahren war. Wer die Innenlinie nahm, hatte zu wenig Anlauf, wer die Außenbahn nahm, verlor mehr Zeit, als er mit dem Dreifachsprung gutmachen konnte.

Besonders schwierig war der Sprung für die leistungsschwächeren 250er Motorräder. Einige Fahrer probierten es, aber jeder Sprung war knapp und damit heikel. Besonders heikel wird es, wenn der Fahrer zu kurz springt und am Gegenhang des dritten Hügels landet. Dann werden Fahrer und Bike heftigprobierte den Dreifachsprung im Training, schaffte es aber nicht bis über die dritte Kuppe und schlug im Gegenhang ein.

DAX Index Chartanalyse Technische Analyse Rocco GräfeDAX heute, Do, 26.10.2023: -140 Punkte DAX 'gap down', Eröffnung unter der Big Picture-Horizontale 14.816. Der DAX könnte heute erstmal unter der Big Picture-Horizontale 14.816 weitermachen und bis 14.740 fallen. Bei 14.740 fängt den DAX die untere Trendkanalbegrenzung des Kanals vom Sommerhoch auf, ebenso wie ein kleines 61,8% Retracment. Weiterlesen ⮕

Gladbachs Rocco Reitz: Xhaka und Raffael sind seine VorbilderBorussias derzeitiges Vorzeige-Fohlen Rocco Reitz spricht im großen Interview über seine rasante Entwicklung unter Trainer Gerardo Seoane, Gespräche mit seinem Vater und seine Vorbilder. Weiterlesen ⮕

Hamilton reagiert enttäuscht auf Disqualifikation beim Formel 1 Rennen in AustinMercedes-Pilot hat auf seine Disqualifikation beim Formel-1-Rennen in Austin reagiert und fühlt sich ungerecht behandelt. Weiterlesen ⮕

FP3: Flaggen-Chaos in Austin, Jake Dixon profitierteJake Dixon beendete das Moto2-FP3 in Texas an der Spitze, profitierte von vielen gelben Flaggen am Ende der Session. Fermin Aldeguer wurde eine rekordverdächtige Runde aberkannt. Schrötter wurde 12., Vietti muss in Q1. Weiterlesen ⮕

Austin: Jaume Masia (KTM) zurück auf der SiegerstraßeDas Moto3-Rennen in Austin/Texas entschied sich erst in der 17. und letzten Runde zu Gunsten von Red Bull KTM Ajo-Pilot Jaume Masia. Dennis Foggia (Honda) eroberte mit Platz 2 die WM-Führung zurück. Weiterlesen ⮕

Lewis Hamilton: 'Viele andere Autos' in Austin auch illegal unterwegsLewis Hamilton hadert mit dem Pech, dass ausgerechnet er disqualifiziert wurde, obwohl auch andere laut ihm illegal waren - Brite sucht fairere Lösung Weiterlesen ⮕