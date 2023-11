Aust Motorsport benennt Piloten für die Audi R8 LMS

Vor allem Bonanomi ist eine wirklich hochkarätige Verpflichtung. Denn nach seiner Karriere im Formelsport war er bis zuletzt für Audi in der italienischen GT Meisterschaft am Start. Auf Anraten von Le-Mans-Legende Dindo Capello bekam er vor einigen Jahren eine Test-Chance im LMP1 des Ingolstädter Herstellers - die er auch nutzte. So kam er zu bislang drei Auftritten bei den 24 Stunden von Le Mans (2012, 2014, 2015).

Der zweite Audi R8 LMS wird vom ebenfalls Sportwagen-erfahrenen Xavier Maassen (vier Le-Mans-Teilnahmen) und dem jungen deutschen Lukas Schreier gesteuert. Das Team von Frank Aust ist zwar neu im GT3-Sport, grundsätzlich aber im Motorsport nicht unbekannt. Bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren starteten Aust-Fahrer im Motorrad- und Rallye-Sport. Mit der Jahrtausendwende stieg das Team in den Rundstreckensport ein und etablierte sich auf der Nürburgring-Nordschleife. Zuletzt trat man im Porsche Carrera Cup Deutschland an. Jetzt also der Schritt in die 'Liga der Supersportwagen'.

Im ADAC GT Masters werden 2016 insgesamt elf Exemplare des brandneuen Audi R8 LMS fahren. Neben Aust Motorsport vertrauen auch, JBR Motorsport, Land Motorsport, CarCollection Motorsport, YACO Racing, APR Motorsport sowie Phoenix Racing auf das Modell. Saisonstart ist vom 15. bis 17. April in Oschersleben.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

