Ausstieg aus fossilen Energien beschleunigt

Der Ausstieg aus Kohle, Erdöl und Erdgas soll beschleunigt erfolgen. Darauf versändigte sich die Weltklimakonfernez in Dubai. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)ohne Einwände der fast 200 Ländern angenommen worden. Der Text fordert einen weltweiten"Übergang weg von fossilen Energieträgern" und ist damit der erste Beschluss einer UN-Klimakonferenz, der die Zukunft aller fossilen Energien betrifft - neben Kohle also auch Erdöl und Erdgas.

In dem Dokument ist die Rede von einem"Übergang weg von fossilen Energien in einer gerechten, geordneten und ausgewogenen Weise". Das soll beschleunigt in dieser Dekade geschehen, bis 2050 sollen netto null Emissionen erreicht werden. Es wird dabei anerkannt, dass Länder den Übergang unterschiedlich gestalten, um etwa die Energiesicherheit zu gewährleisten.Ebenfalls beschlossen wurde ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohl





