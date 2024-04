Aussagen von Bundesfinanzminister beflügeln Aktien deutscher Rüstungsunternehmen

Aussagen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über einen künftigen milliardenschweren Spielraum zur Aufstockung des Verteidigungsetats haben am Dienstag die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen weiter beflügelt. Sowohl Rheinmetall als auch Hensoldt und Renk setzten ihren Rekordlauf fort. Für Rheinmetall ging es im Dax bis auf 535,60 Euro nach oben. Zuletzt stand im kaum veränderten Leitindex noch ein Plus von 1,6 Prozent auf 529,20 Euro zu Buche.

Mit einem Gewinn von rund 85 Prozent seit Anfang des Jahres bleibt das Papier des Rüstungskonzerns und Autozulieferers unangefochten die am besten gelaufene Dax-Aktie. Bereits 2023 war es für das Papier um mehr als 50 Prozent nach oben gegangen, nachdem sich der Kurs im Jahr zuvor verdoppelt hatte. Die Anteilsscheine des Rüstungselektronik-Herstellers Hensoldt stiegen im MDax am Dienstagmorgen auf ein Rekordhoch bei 44,58 Euro, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MÄRKTE USA/Positive Stimmung für Aktien vor Fed-AussagenVon Steffen Gosenheimer

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

MÄRKTE USA/Positive Stimmung für Aktien vor Fed-AussagenDJ MÄRKTE USA/Positive Stimmung für Aktien vor Fed-Aussagen - Marktzinsen sinken Von Steffen Gosenheimer NEW YORK (Dow Jones)--Zuversicht hat am Dienstag das Geschehen an der Wall Street bestimmt

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rekordjagd geht weiter nach Fed-AussagenFRANKFURT (dpa-AFX) - Dank positiv aufgenommener Zinssignale aus den USA dürfte der Dax am Donnerstag seine Rekordjagd fortsetzen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aktien Asien/Pazifik: Rally in Japan und Hongkong nach Fed-AussagenTOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zumeist Rückenwind aus den USA erhalten. Die positiv gewerteten Signale der US-Notenbank Fed trieben von Australien

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Fed-Aussagen weiter auf RekordjagdFRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag dank positiv aufgenommener Zinssignale aus den USA seine Rekordjagd fortgesetzt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,83 Prozent

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Wandlung von Wandlungsschuldverschreibungen in neue Aktien; Ausgabe von AktienDJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Wandlung von Wandlungsschuldverschreibungen in neue Aktien; Ausgabe von Aktien Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien (pta/08.03.2024/14:00)

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »