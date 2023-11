Ausreisen aus dem Gazastreifen offensichtlich gestoppt

Die Ausreise von verletzten Palästinensern sowie von Ausländern und Palästinensern mit doppelter Staatsbürgerschaft aus dem Gazastreifen ist offensichtlich gestoppt worden. Eine dem Ägyptischen Roten Halbmond nahe stehende Quelle bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, Mitarbeiter des Palästinensischen Roten Halbmonds seien von den Behörden angewiesen worden, den Transport verwundeter Palästinenser vorerst einzustellen.

Es müssten zunächst erst sichere Wege für die Durchfahrten von Krankenwagen aus dem Gazastreifen zum Grenzübergang Rafah zu Ägypten geschaffen werden.Auch aus Sicherheitskreisen in Gaza hieß es, dass Ausländer den Gazastreifen nicht verlassen werden, ehe nicht die Verwundeten nach Ägypten gebracht werden können. Der US-Sender CNN hatte unter Berufung auf ägyptische Behörden berichtet, dass am Samstag rund 730 Menschen aus dem Gazastreifen ausreisen sollten, unter ihnen 386 US-Bürger und 151 Deutsche

:

NTVDE: Blick in den Gazastreifen: So ergeht es den Palästinensern im KriegsgebietSeit knapp zwei Wochen steht der Gazastreifen unter Beschuss: Das israelische Militär greift in Reaktion auf den Terror-Überfall der Hamas Ziele inmitten dicht besiedelter Gebiete an. Wie ergeht es den Menschen vor Ort? Aufnahmen aus dem All ermöglichen eindrückliche Einblicke.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 15:10 Bericht: Ausreisen aus dem Gazastreifen gestopptBerlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

FOCUSONLINE: Fünf Dinge, die Sie heute über die Situation im Gazastreifen wissen solltenIm Gazastreifen spitzt sich die Lage zu: 2,2 Millionen Menschen zwischen Macht, Militanz und humanitärer Not. Wie viele Tote gibt es, wer besitzt die Regierungsgewalt? Ein Überblick über die brisante Situation.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

FOCUSONLINE: Israeli reicht Palästinensern unter Tränen die HandMünchen gedenkt am Freitag den über 200 Geiseln aus Israel mit einem langen gedeckten Schabbattisch. Ein Passant wird dabei sehr emotional.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

BILD: Israelische Soldaten rücken im Gazastreifen vorAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region zwei Flotten in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil rücken israelische Soldaten im Gazastreifen vor und schalten Terror-Ziele aus. US-Außenminister Antony Blinken hat sich bei seinem erneuten Israel-Besuch vergeblich für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen eingesetzt. Ohne eine Freilassung der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln lehne sein Land eine „vorübergehende Feuerpause“ ab, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Freitag nach Gesprächen mit Blinken. Die US-Regierung rechnet einem Medienbericht zufolge in den nächsten Tagen mit einer neuen Phase in Israels Feldzug gegen die Islamisten der Hamas im Gazastreifen. Der US-Sender CNN berichtet unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsbeamten in Washington, man rechne mit einer Reduzierung der Luftangriffe und einem stärkeren „taktischen Fokus auf die Bodenkampagne"

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

DERSPIEGEL: Israelis über die Offensive: Er hält den Krieg für falsch – und beschießt trotzdem den GazastreifenEin orthodoxer Major, der auf Rache sinnt. Ein linker Autor, der nun mit Sprenggranaten auf Gaza zielt. Oder eine Zahntechnikerin, die Tag für Tag die Opfer des Terrors identifiziert. Wie sich das Leben in Israel verändert hat.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »