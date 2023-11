Ausnahme-Wetterlage in Westeuropa: Sturmtief fegt mit Kurs auf Deutschland über Frankreich

2023 08:13 Uhr – 01:04 minDas Orkantief"Emir", im Ausland auch"Ciarán" genannt, trifft mit bis zu 185 Kilometern pro Stunde und meterhohen Wellen auf Frankreich. Auch in Irland sorgt der Sturm für Überschwemmungen. Deutschland erreicht"Emir" im Laufe des Tages, allerdings deutlich abgeschwächt.

