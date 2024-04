Ausländische Helfer im Gazastreifen bei israelischem Luftangriff getötet

Der Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bestätigte den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem «tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen».

Man prüfe den Vorfall und werde alles tun, damit er sich nicht wiederhole. Rufe nach einer gründlichen Untersuchung werden laut. Organisation will Einsatz im Gazastreifen stoppen Die sieben Opfer stammten laut der Mitteilung von World Central Kitchen aus Australien, Polen, Großbritannien und den Palästinensergebieten - zudem habe eines der Opfer die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft. Die Organisation will angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen und bald Entscheidungen «über die Zukunft unserer Arbeit treffen

Israelischer Luftangriff: Helfer im Gazastreifen getötetBei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind mehrere Mitarbeiter der Organisation 'World Central Kitchen' getötet worden. Das Hilfswerk spricht von einer 'Tragödie'.

Ausländische Helfer im Gazastreifen bei israelischem Luftangriff getötetDas Team ausländischer Helfer war unterwegs, um die hungernde Bevölkerung Gazas zu versorgen. Dabei fielen sie einem israelischen Angriff zum Opfer. Deutschland und die USA fordern Aufklärung.

