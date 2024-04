Ausländische Helfer im Gazastreifen bei israelischem Luftangriff getötet

📆 02.04.2024 19:17:00

📰 nwnews ⏱ Reading Time:

24 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 30%

Publisher: 68%

Nachrichten Nachrichten

Der Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst. Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bestätigte den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem «tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen». Die Organisation will angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen und bald Entscheidungen «über die Zukunft unserer Arbeit treffen».

Gazastreifen, Israelischer Luftangriff, Ausländische Helfer, World Central Kitchen, Benjamin Netanjahu