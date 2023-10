Ausblick: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,837 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,72 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Umsatz von 15,09 Milliarden USD eingefahren.Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,21 USD je Aktie erlöst worden.

