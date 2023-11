Aus der Netflix-Serie "Squid Game" wird eine Gameshow

Aus der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten wird eine Gameshow:"Squid Game: The Challenge" produziert den Wettbewerb um Leben und Tod als (fast) reales Event in London. Daraus werden zehn Folgen zweifelhaftes Reality-TV. Netflix zeigt die ersten fünf Episoden ab Mittwoch, 22. November.Die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten wird zur Gameshow:"Squid Game: The Challenge" produziert den Wettbewerb um Leben und Tod als (fast) reales Event in London.

Daraus werden zehn zweifelhafte Folgen Reality-TV.Die bunten Treppenhäuser aus der Serie"Squid Game" wurden - wie fast alle anderen Sets - auch für die Reality-TV-Show nach gebaut."Rotes Licht, grünes Licht" - das ikonischste Spiel aus der Netflix-Serie"Squid Game" füllt natürlich auch in Folge eins der Reality-TV-Serie die ersten 60 Minuten aus. Dabei werden die"Verlierer" effektvoll mit Farbbeuteln"erschossen".Der Schlafsaal der zu Anfang 456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des echten"Squid Games". Es ist die Gameshow mit dem bisher höchsten Siegergeld in der Geschichte des Genre





