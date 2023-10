Aurora Ramazzotti: Herzzerreißender Brief an Papa Eros

60. Ehrentags veröffentlichte seine Tochter in einer italienischen Tageszeitung einen Brief, der kaum ein Auge trocken lässt.nur zu seinem 60. Geburtstag am 28. Oktober 2023 schenken könnte.

Du bist der großzügigste Mensch, den ich kenne. Deine Freundlichkeit und Bescheidenheit sind ein Beispiel für alle, in einer Zeit, in der Arroganz und Geiz regieren. Wenn ich ein unheilbarer Romantiker bin, dann auch deshalb, weil du der Soundtrack meines Lebens warst und bist.

Weiter betont die 26-Jährige, wie sehr sich ihr Verhältnis zu ihren Eltern im Laufe der Jahre verändert hat, dabei spielt auch dieihres eigenen Kindes eine entscheidende Rolle. "Wenn wir Kinder sind, scheinen unsere Eltern unzerstörbar zu sein. Starke, entschlossene, maßgebliche, unerschütterliche Bezugspersonen, die uns im Chaos des Lebens beruhigen und das Monster unter dem Bett besiegen können. headtopics.com

Heute blicke ich mit dem Blick einer Mutter zurück und beginne, das Warum vieler Dinge zu erkennen, die ich früher nicht verstanden habe. Heute möchte ich zurückgehen und dich in schwierigen Zeiten mehr umarmen, auch wenn es an Umarmungen zwischen uns nie gefehlt hat.

Ihren bewegenden Brief schließt sie mit den Worten: "Heute möchte ich dich vor dem Schmerz beschützen, den du empfunden hast, und noch mehr schätzen, was du für mich getan hast. Danke, dass du mir vermittelt hast, dass Liebe das Einzige ist, was zählt, und dass man sie um jeden Preis schützen muss. headtopics.com

Eishockey-Star Adam Johnson ist tot: Mutter trauert mit herzzerreißender NachrichtUnfassbares Drama auf dem Eis! Weiterlesen ⮕

So installieren Sie unsere Website als Web-App auf Ihrem StartbildschirmFolgen Sie dem Video unten, um zu sehen, wie Sie unsere Website als Web-App auf Ihrem Startbildschirm installieren können. Weiterlesen ⮕

Influencerin Sofia Franklyn fragt Männer nach ihrem Kontostand beim ersten DateDie Influencerin Sofia Franklyn erklärt in einer ihrer Podcastfolgen, sie würde Männer nach ihrem Kontostand gleich beim ersten Date fragen. Denn es sei auch ihr Recht, genau das zu wissen. Weiterlesen ⮕

So installieren Sie unsere Website als Web-App auf Ihrem StartbildschirmFolgen Sie dem Video unten, um zu sehen, wie Sie unsere Website als Web-App auf Ihrem Startbildschirm installieren können. Weiterlesen ⮕

Depressionen und Körperbilder: Eine junge Frau erzählt von ihrem Kampf gegen MagersuchtFrida, eine 23-jährige Studentin, berichtet von ihrem persönlichen Tiefpunkt und ihrem jahrelangen Kampf gegen Magersucht. Trotz äußerlichem Erfolg und Selbstbewusstsein hat die Essstörung beinahe ihr Leben gekostet. Weiterlesen ⮕

Taylor Swift äußert sich zu ihrem Liebesleben und ihrer SexualitätTaylor Swift hat sich zur Veröffentlichung der Neuaufnahme ihres Albums '1989' zu ihrem Liebesleben und ihrer Sexualität geäußert. Sie kritisiert, dass ihr Liebesleben ständig von Unbeteiligten kommentiert wird und verliert dabei Sympathiepunkte bei einigen Fans. Weiterlesen ⮕