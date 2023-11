Augusto Farfus (BMW): «Mehr konnte ich nicht machen»

Farfus blickt auf eine überaus starke zweite Saisonhälfte zurück. Auch in Zandvoort sah sein Rennen von der Spitze weg sehr einfach aus. «Es ist niemals einfach in der DTM. Ich konnte mich anfangs sehr gut absetzen, aber dann haben die Reifen nachgelassen. Aber auf den Standardreifen war das Auto brillant. Mehr als heute konnte ich aber nicht machen», sagte Farfus.

Der Brasilianer zeigte sich aber als fairer Verlierer. Nach dem Rennen gab es eine Umarmung für den neuen Champion, wenig später dann auch ein dickes Lob. «Mike ist eine brillante Saison gefahren, er hat den Titel wirklich verdient. Es war eine faire Meisterschaft.»

Trotzdem trauert der BMW-Pilot einigen Saisonrennen nach. Nämlich denen, in denen er leer ausging. Drei Nullnummern waren am Ende zu viel, damit es für ganz vorne reichte. «Es hat in Brands angefangen, als ich meinen zweiten Platz verloren habe. Jede Null schmerzt und das zeigt, dass man in der DTM konstant sein muss. Es ist meine zweite Saison, ich bin zufrieden und es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, um sich zu verbessern», sagte Farfus.

Und die Marschrichtung für das Saisonfinale in Hockenheim am 20. Oktober? «Ich möchte jedes Rennwochenende genießen und nach Hause kommen und zufrieden mit meiner Leistung sein. Das ist es, was ich tue.»​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: Krebs durch Pestizideinsatz?: Wo mehr Soja angebaut wird, sterben mehr KinderJe mehr Sojafelder mit Pestiziden wie Glyphosat geschützt werden müssen, desto mehr Kinder sterben an Blutkrebs. Das behauptet eine Studie – doch Belege für den Zusammenhang fehlen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: BMW: Die Gunst der Stunde genutztZwei BMW M4 DTM auf dem Podium, sechs Fahrzeuge in den Top-10: Das Sonntagsrennen in Hockenheim (DE) ist für BMW Motorsport erfolgreich verlaufen. Timo Glock (DE) und Augusto Farfus (BR) fuhren im zweiten Lauf der DTM-Sa

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

KINODE: Bald nicht mehr bei Amazon: Verpasst nicht riesiges Action-Spektakel in der einzig wahren FassungMit einen wenig Sitzfleisch wird euch ab dem 9. August 2023 ein wahrlich ambitioniertes Unterfangen auf Amazon Prime Video präsentiert...

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

COMPUTERBASE: (Corsair) Scuf Envision Pro im Test: Ein neues Luxus-Gamepad für Windows-PC-GamerScufs Envision (Pro) ist ein weiteres Luxus-Gaming-Gamepad zum dekadenten Preis. „Na und?“, mag man fragen, „Die gibt es in rauen Mengen!“ Doch der Neuling lockt mit mehr und klickenden Tasten, mehr RGB, mehr Funktionen und mehr Freiheiten, die Windows-Exklusivität ermöglicht. Das Resultat...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕

ELECTRIVENET: BMW iX: Mit Mega-Niere zum Serienstart 2021Leitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Schule: Wenn Kinder nicht mehr hin wollen und wo es Hilfe gibtOb Angst oder zu viel Langeweile: Manche Kinder wollen nicht zur Schule gehen. Doch Schulschwänzen ist verboten. Wo solche Kinder Hilfe bekommen, weiß ein Fachmann.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕