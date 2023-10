Augsburger Panther: Christof Kreutzer wird Trainer und Sportlicher Leiter

„Das Anforderungsprofil für unseren neuen sportlichen Verantwortlichen war eindeutig: Kompetenzen als Cheftrainer und Sportdirektor, großer Überblick über das deutsche Eishockey mit allen Ligen und ein gutes Netzwerk, persönliche Erfahrungen inliegt als 14.

auf einem Abstiegsplatz, hat aber noch keine Planungssicherheit: Erst nach Ende der DEL2-Saison steht fest, ob einer der aufstiegsberechtigen Klubs Zweitligameister wird. Wenn nicht, bliebe Augsburg als Vorletzter in der DEL. Sollte sich der überlegene Tabellenführer

Adler Mannheim verliert gegen Augsburger PantherDie Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Augsburger Panther mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren und stecken in einer Mini-Krise. Mannheim hat den Anschluss an Spitzenreiter Eisbären Berlin verloren. Weiterlesen ⮕

Augsburger Panther gewinnen gegen MannheimDas Team von Trainer Christof Kreutzer holt in der einzigen Samstag-Partie der DEL und zum Auftakt des 15. Spieltages einen 4:3-Penalty-Sieg und damit zwei ganz wichtige Punkte aus der SAP-Arena. Weiterlesen ⮕

Nach Tod eines Ex-Augsburger Profis in England: Die Eishockey-Familie ist in tiefer TrauerSchweigeminute in DEL-Arenen für den in England tödlich verunglückten Ex-Augsburger Spieler Adam Johnson. Weiterlesen ⮕

Augsburger Bauunternehmer Ignaz Walter gestorbenEr war lange eine Größe in der deutschen Bauwirtschaft: Ignaz Walter aus Augsburg. Der gelernte Maurer wurde Bauingenieur, Architekt und Unternehmer. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕

Düsseldorfer EG gratuliert den Augsburger Panthern zum Verbleib in der Deutschen Eishockey-Liga​Die Augsburger Panther bleiben in der Deutschen Eishockey-Liga, weil die Kassel Huskies überraschend in der Aufstiegsrelegation gescheitert sind. Die Düsseldorfer EG freut sich über Augsburgs Verbleib. Es gibt freundschaftliche Verbindungen – und vor allem ein gemeinsames Ziel für Frotzeleien. Weiterlesen ⮕

Hat Julian Nagelsmann eine Allianz-Arena-Aversion?Der Auftritt von Julian Nagelsmann im Augsburger Stadion wirft Fragen auf. Weiterlesen ⮕