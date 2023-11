Auftritt eines hochrangigen Taliban-Funktionärs in Kölner Moschee

Nach dem Auftritt eines hochrangigen afghanischen Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee wird langsam klar, wie Abdul Bari Omar nach Deutschland einreisen konnte. Derweil gibt es weiter heftige Kritik an dem Auftritt. Bilder in den sozialen Medien zeigen ihn auf einer Gesundheits-Tagung in den Niederlanden, einige Tage vor dem Auftritt in Deutschland. Sollte er mit einem Visum ineingereist sein, hätte er dank Schengen-Abkommen ohne Kontrolle nach Deutschland reisen können.

Das Auswärtige Amt (AA) hatte den Auftritt von Abdul Bari Omar am Freitag scharf verurteilt. Die Reise sei dem AA nicht angekündigt worden, und dem Mann sei vor seiner Einreise nach Deutschland kein Visum erteilt worden. Das nordrhein-westfälische Innenministerium erklärte am Samstag auf Anfrage, bei dem Mann handle es sich um den Leiter der Lebensmittel- und Arzneibehörden in Afghanistan.Nach dem Auftritt des hochrangigen Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee hat der Dachverband Ditib seine ursprünglichen Angaben zum Veranstalter korrigier





