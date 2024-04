Auftakt nach Maß für die Eisbären: Der Eishockey-Rekordmeister setzte sich im ersten Spiel der Halbfinal-Serie gegen Straubing durch. Die Berliner nutzten ihre Chancen eiskalt aus, während starken Gästen das Abschlussglück fehlte. Die Eisbären Berlin sind mit einem Sieg ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Gegen die Straubing Tigers setzte sich der Hauptstadt-Klub am Montag mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) durch. Die Tore in der mit 14.

200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof erzielten Kapitän Kai Wissmann (12. Minute), Manuel Wiederer (24.) und Blaine Byron (29.). Tyler Sheehy traf kurz vor Schluss noch für Straubing (58.). Ins Finale zieht in der Best-of-Seven-Serie das Team ein, das zuerst vier Spiele für sich entscheiden kann. Das nächste Duell steigt bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) in Straubing. In der zweiten Halbfinal-Serie treffen die Fischtown Pinguins Bremerhaven und der EHC Red Bull München aufeinande

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sportschau / 🏆 4. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die denkwürdigsten Playoff-Momente aus der Geschichte der Eisbären Berlin21 Mal haben die Eisbären Berlin in den vergangen 23 Jahren die DEL-Playoffs erreicht. Neben einer langen Erfolgsstory, haben sie dabei viele kleine verrückte Geschichten geschrieben - von Titeln, fliegenden Motorrädern und Hitchcock-artigen Krimis.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Rückhalt der Eisbären: Torwart Jake Hildebrand ist der Ruhepol im HexenkesselDass die Berliner in der Play-off-Serie gegen die Adler Mannheim mittlerweile mit 2:1 führen, liegt maßgeblich an den Paraden des US-Amerikaners. Am Sonntag wird seine Gelassenheit besonders gefragt sein.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Die Eisbären Berlin siegen mit der Macht der HauptstadtBlaine Byron (vorne) behauptete sich mit seinen Eisbären Berlin am Montag im ersten Halbfinale der DEL gegen die Straubing Tigers.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Eisbären Berlin: Aubin eröffnet Kampf ums Eisbären-Tor in den PlayoffsAm Sonntag starten die Eisbären in der Mercedes-Benz Arena in die Viertelfinal-Playoffs (16.30 Uhr). Alles zur Torwartsituation.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Eisbären Berlin: Aubin eröffnet Kampf ums Eisbären-Tor in den PlayoffsAm Sonntag starten die Eisbären in der Mercedes-Benz Arena in die Viertelfinal-Playoffs (16.30 Uhr). Alles zur Torwartsituation.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

4:2-Sieg in Mannheim: Die Eisbären spielen endlich Eisbären-EishockeyNach einem katastrophalen Start in das zweite Play-off-Spiel gegen die Adler kommen die Berliner in dieser Viertelfinal-Serie an. Lean Bergmann zieht dabei die Wut der Mannheimer auf sich.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »