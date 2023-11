Aufstellung des FC Bayern München gegen Dortmund

Vor dem Spitzenspiel gegen Dortmund fällt nun nicht nur Innenverteidiger Matthijs de Ligt verletzt aus, auch Joshua Kimmich (Rotsperre) muss ersetzt werden. "Gegen alle Schwierigkeiten fahren wir nach Dortmund, um zu gewinnen", hatte FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Freitag gesagt. Doch wie kann das gelingen? BR24Sport stellt mögliche Aufstellungen vor.Für Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka und Dayot Upamecano kommt das Spiel gegen Dortmund eigentlich noch viel zu früh

. "Seriös müsste man fragen: Können die drei im Kader sein?", erklärte Tuchel. Dennoch wollte er einen Startelfeinsatz nicht zwingend ausschließen. "In enger Abstimmung mit Spielern, medizinischem Personal und dem Staff" möchte Tuchel sich alle Möglichkeiten offen halten. Die Wunsch-Elf gegen den BVB würde also wie folgt aussehen. Im Tor: Manuel Neuer. In der Viererkette: Noussair Mazraoui, Upamecano, Min-jae Kim und Alphonso Davies. Konrad Laimer und Leon Goretzka in der Mittelfeldzentrale. Die Angriffsreihe: Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman.Sollte Goretzka ausfallen, würde sich nur das zentrale Mittelfeld anders aufstellen. Frans Krätzig könnte wie gegen den 1. FC Saarbrücken im Mittelfeld auflaufen. Krätzig spielte zuletzt vor allen Dingen Linksverteidiger. Doch in seiner Jugend war das Zentrum sein Zuhause.warb der Youngster nicht unbedingt für die Wiederholung dieses Experiments. Daher wäre auch ein Einsatz von Aleksandar Pavlović denkba

:

BR24SPORT: Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern Vor Dortmund-Kracher: Der FC Bayern ist angezähltVor dem Topspiel in Dortmund herrscht Krisenstimmung beim FC Bayern: Das blamable Pokal-Aus, Verletzungssorgen und Abwehrprobleme - die Münchner gehen nicht als Favorit in das Duell. Doch oft konnte die Borussia die Schwächen des FCB nicht ausnutzen.

Herkunft: BR24Sport | Weiterlesen »

EUROSPORT_DE: Borussia Dortmund: Marco Reus lässt den ewigen Traum vom Titel aufleben - Showdown gegen FC Bayern MünchenMarco Reus hatte mit zwei Toren maßgeblichen Anteil am bisher letzten Ligasieg von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern vor fünf Jahren.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Borussia Dortmund gegen Bayern München: der Klassiker am Samstag live und exklusiv bei Sky SportUnterföhring (ots) - - Das 'tipico Topspiel der Woche' am Samstagabend ab 17:30 Uhr mit Julia Simic, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann, mit Sky Q auch in UHD/HDR und Dolby-Atmos®- Zusätzlich steht

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

BILD: BVB vs Bayern München: Marco Reus ist die Tor-Hoffnung für DortmundKeiner gibt Neuer so viel Feuer! Dortmunds Hoffnung für den Liga-Gipfel heißt Marco Reus.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

SKYSPORTDE: Marktwerte zum Klassiker zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern MünchenAuf dieses Duell freuen sich alle Fußball-Fans weltweit. Der BVB bittet den FC Bayern am Samstag zum Tanz. Auf sportlicher Ebene wird es ein Duell auf Augenhöhe - doch ein Blick auf die Marktwerte der voraussichtlichen Startelf entlarvt ein eklatanten Kontrast.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen »

NTVDE: Bayern: FC Bayern gereizt bei Dortmund: Augsburg gastiert in KölnDer FC Bayern wurde nach dem Aus im DFB-Pokal mit Häme überschüttet. Zeigen die Münchner bei Borussia Dortmund die angekündigte Reaktion? Den Augsburgern könnte ein Vereinsrekord gelingen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »