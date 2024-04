Aufrüstung des Gaming-PCs

Hallo zusammen, ich würde gerne meinen gerne etwas aufrüsten /ggf. neu zusammenstellen Die CPU /MB habe ich vor 1-2 Jahren (?) getauscht. die GPU ist schon deutlich älter. AMD Ryzen 7 3700X GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI-CF 32,0 GB RAM DDR4 Geforce GTX960 4GB Für den Alltag passt es eigentlich so. Photoshop/lightroom/fusion360 laufen ohne Probleme.

Für 2 Dinge hätte ich gerne aber etwas mehr Die Kinder spielen aber gerne mal den MS Flight Simulator und da wird es mit mittleren Einstellungen schon teilweise etwas eng (~20fps). Ich nehme an die GPU ist einfach zu alt? Adobe Premiere mit 4K videos könnte auch zügiger sein. Ich nehme an das eine ist die ehr die GPU (Spiele), das andere (Videos) ehr die CPU. Ich würde auch neu aufbauen und den aktuellen als Rechner für einen anderen Zweck nutzen falls upraden wenig sinn macht. Ich habe den Artikel 'https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-gaming-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstelle

Gaming-PC Aufrüstung CPU GPU Spiele Videos

