Aufregung in Berlin vor dem Testspiel der DFB-Elf gegen die Türkei

Was für eine Aufregung in Berlin. Noch am Tag vor dem Testspiel der DFB-Elf gegen die Türkei ist der türkische Präsident Erdoğan in der Stadt. Die gleicht einer Festung. Alle sind nervös. Was passiert am Spieltag? Eine Stadt bereitet sich vor. Berlin-Kreuzberg. Kottbusser Tor. Am frühen Nachmittag drängen sich die Massen vor und in den Restaurants und Imbissständen. Darunter tummeln sich viele mit Trikots der türkischen Nationalmannschaft oder mit türkischen Fahnen.

Hauptsächlich junge Frauen und Männer. Die Straßen drumherum sind verstopft. Es ist mächtig was los, Stunden bevor im 13 Kilometer entfernten Berlin Olympiastadion das Freundschaftsspiel zwischen der deutschen und der türkischen Nationalelf angepfiffen wird. Die Stimmung: Vorfreude. Dabei hat der Staatsbesuch von Recep Tayyip Erdoğan Teile Berlins am Vortag in eine Sicherheitszone verwandelt. Helikopter kreisen über der Stadt und blicken auf gesperrte Straßen. Berlin ist in Aufruhr. Zumindest dort, wo sich der türkische Präsident aufhalten wird





🏆 3. ntvde » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Droht Union SO ein Absturz?Berlin, Berlin, der Abstiegskampf steigt in Berlin!

Herkunft: bzberlin - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

Campus Berlin als Aussteller auf der Einstieg Berlin 2023 / Berufsorientierung kompakt in der Arena BerlinBerlin (ots) - Um Jugendlichen bei der Berufswahl zu helfen, ist das Oberstufenzentrum (OSZ) Campus Berlin zum dritten Mal in Folge auf der Berufsorientierungsmesse Einstieg Berlin am 17. & 18. November

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

HIGHLIGHTS: DFB-Elf müht sich zu Remis gegen MexikoZum Abschluss der USA-Reise hat sich die deutsche Nationalmannschaft mit einem 2:2 gegen Mexiko verabschiedet. Hier gibt´s die Tore der Partie.

Herkunft: ransport - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

HIGHLIGHTS: DFB-Elf müht sich zu Remis gegen MexikoZum Abschluss der USA-Reise hat sich die deutsche Nationalmannschaft mit einem 2:2 gegen Mexiko verabschiedet. Hier gibt´s die Tore der Partie.

Herkunft: ransport - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

DFB-Elf zeigt viel Engagement beim 2:2 gegen MexikoTrotz der 1:0-Führung strauchelt das DFB-Team in der Abwehr. Mexiko geht mit 2:1 in Führung, aber Füllkrug erzielt den Ausgleich. Start des Spiels verzögert sich wegen Verkehrschaos.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

DFB-Sportgericht: DFB verhängt Geldstrafe gegen SaarbrückenSaarbrücken (lrs) - Wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in vier Fällen hat das DFB-Sportgericht den Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit einer

Herkunft: sternde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »