Die Aufräumaktion am Liegnitzplatz zeigt: Gemeinschaftliches Engagement kann das Wohnumfeld verbessern. Doch wie kann die Eigenverantwortung der Bewohner gestärkt werden? Vanessa Köhler ist Gröpelinger Stadtteilpatin des Vereins Clean up your City. Die Stadtteilgruppe trifft sich jedem ersten Sonntag im Monat, Punkt 13 Uhr. Rund um den Liegnitzplatz wurde vor einigen Tagen aufgeräumt.

Am Ende des Großreinemachens waren das Rondell rund um den Spielplatz und die umliegenden Straßen picobello sauber. Doch auf Dauer kann es nicht darum gehen, dass andere Leute vor der eigenen Haustür kehren. Erwünscht war daher, dass sich möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner an der Gemeinschaftsaktion beteiligen. Das hatte zwar nicht so gut geklappt – und dennoch waren die Veranstalter zufrieden und optimistisch. Sie gehen davon aus, dass sie mit Aktionen wie dieser die Identifikation der Menschen mit ihrem Wohnumfeld stärken – und damit die Motivation wecken, Eigenverantwortung zu übernehme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Die 10 Frühlings-Highlights, auf die sich die Bielefelder jetzt freuen könnenZwei Flohmärkte mit Kultstatus starten, die Natur sorgt für tolle Fotomomente und Freizeitorte und Draußenlokale öffnen wieder. Unsere Tipps für den Frühling.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

„Das Signal“: Ende erklärt – die Wahrheit über die ominöse Ankunft und die ISS-Intrige„Das Signal“ lässt das Netflix-Publikum derzeit in ein galaktisches Familienrätsel abtauchen. Aber wie ist das Ende der deutschen Drama-Thriller-Serie..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Die gleichen Probleme': Wie die Honda-Fahrer die Situation analysierenJoan Mir hätte in Katar fast den 'Japan-Cup' gewonnen - Die Einschätzung der Honda-Fahrer - Wo man steht und in welchen Bereichen die Probleme liegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Scholz wird die Debatte nicht los, die er beenden willDer Streit über die Taurus-Lieferung untergräbt die Autorität des Kanzlers. Die Bundeswehr soll Hilfsgüter über Gaza abwerfen. Und: Kampfkandidatur um das Amt des Nato-Generalsekretärs. Das ist die Lage am Mittwochmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Die AfD beherrscht die sozialen Medien - was das für die Gesellschaft bedeutetSeit vielen Jahren spielt eine Partei in den sozialen Medien eine dominante und meinungsbildende Rolle: die AfD. Wirtschafts- und Sozialforscher Andreas Herteux erörtert die Gründe für deren digitalen Erfolg - und welche Fehler die anderen Parteien hier machen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »