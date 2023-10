Aufgeklärt: Rekonstruktion eines spektakulären Kriminalfalls aus dem Jahr 1997

Der Profiler Axel Petermann und die Psychologin Katinka Keckeis rekonstruieren den spektakulären Kriminalfall aus dem Jahr 1997. Sie besuchen den damaligen Tatort, treffen Experten und Zeugen. War es ein Raubmord? Oder gibt es womöglich ein ganz anderes Motiv?In der nordhessischen Gemeinde Morschen sind Karl und Renate H. bekannt. Ihnen gehört eine Maschinen- und Gerätebaufirma im Ort. Das Ehepaar ist damit Arbeitgeber von über 100 Mitarbeitern im 3000 Seelendorf.

Geschätztes damaliges Vermögen: zehn Millionen D-Mark. Sie sind sehr wohlhabend, wohnen in einer prunkvollen Villa. Privat gibt es jedoch den einen großen Wermutstropfen: Das Ehepaar kann keine eigenen Kinder bekommen. Bis mit der Adoption zweier Mädchen, Ines und Julia, das Familienglück komplett ist.

Eines Abends kann Ines, die ältere der beiden Töchter, ihre Eltern nicht mehr erreichen. Noch in der Nacht dann die traurige Gewissheit: Ihre Eltern wurden Opfer eines tödlichen Verbrechens. Wo liegt das Motiv? Im Dorf erfreuten sie sich großer Beliebtheit, Feinde hatten sie keine. Die Polizei glaubt erst an einen Raubmord, später sogar an das organisierte Verbrechen, bis plötzlich im Dorf ein ganz anderer Verdacht aufkommt. headtopics.com

Was macht den einen zum Täter, den anderen zum Opfer? Die Doku-Reihe "Aufgeklärt" erzählt parallel die Geschichten von Tätern und Opfern. Psychologin Katinka Keckeis und der Profiler Axel Petermann rekonstruieren spektakuläre Kriminalfälle.Bei der Eingabe der E-Mail oder dem Passwort ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfe die Schreibweise und versuche es erneut.

Bei der Eingabe der E-Mail oder dem Passwort ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfe die Schreibweise und versuche es erneut. Bitte gib eine valide E-Mail Adresse ein. Sie muss ein @ beinhalten und eine existierende Domain (z.B. zdf.de) haben.Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.Das Passwort muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.Falls wir die angegebene Email-Adresse kennen, erhältst du in Kürze eine E-Mail von uns mit Infos, wie du dein Passwort zurücksetzen kannst. headtopics.com

Weiterlesen:

ZDFheute »

Aufgeklärt: Mord in der Millionärs-VillaEin millionenschweres Unternehmerpaar, ermordet durch zahlreiche Messerstiche. Das Motiv scheint klar: Raubmord. Doch etwas passt nicht dazu: Am Tatort liegen Bargeld und wertvoller Schmuck. Weiterlesen ⮕

Erfolg für Schwandorfer Polizei: Diebstahlserie aufgeklärtAm Montag berichtete die Polizeiinspektion Schwandorf über mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen. Nun wurde ein dringend Tatverdächtige ... Weiterlesen ⮕

Warum Twitter/X nach einem Jahr unter Elon Musk mit dem Untergang ringt (Meinung)In nur einem Jahr hat es Elon Musk geschafft, Twitter/X fast zu ruinieren – nicht nur an der Börse, sondern vor allem in puncto Glaubwürdigkeit. Weiterlesen ⮕

Ein Jahr unter Elon Musk: X kämpft mit Verlusten und sinkender ReichweiteIm ersten Jahr mit Musk ist X nicht kollabiert, kämpft aber mit sinkenden Einnahmen und Reichweiten. Eine Analyse. Weiterlesen ⮕

Ein Jahr unter Elon Musk: X kämpft mit Verlusten und sinkender ReichweiteVor einem Jahr hat Elon Musk Twitter übernommen. Was folgte, war ein turbulentes Jahr, das die Plattform in den Grundfesten erschütterte. Der zeitweise prophezeite Untergang ist ausgeblieben, doch die Aussichten bleiben düster. Die Konkurrenz kämpft aber weiterhin mit fehlender Relevanz. Zur... Weiterlesen ⮕

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahrenWer vor Jahren in Holcim eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen. Weiterlesen ⮕