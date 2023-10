– Auf Humble Bundle bekommt ihr aktuell 11 actionreiche Spiele für unter 15 €

Egal ob ihr lieber in Gotham-City für Ordnung sorgt, mit einer Ork-Armee Mordor unsicher macht oder euch harte Duelle mit euren Freunden liefert: Im aktuellen Deal für 14,25 € auf Humble Bundle kommen Fans von actionreichen Spielen voll auf ihre Kosten und können im Vergleich zu den Preisen auf

Humble Bundle ist eine Internetseite, auf der man Spiele, Bücher oder Software digital erwerben kann.Der Preis der Bundles kann vom Käufer gewählt werden. Zahlt man weniger, erhält man weniger Titel. Zahlt man freiwillig mehr, unterstützt man damit Wohltätigkeitsorganisationen, die Herausgeber oder die Mitarbeiter von Humble Bundle selbst. Die Aufteilung der Spende kann dabei individuell angepasst werden.

Mit Mortal Kombat 11 ist der vorletzte Teil der Prügelspiel-Reihe im Bundle enthalten. Mehr zum aktuellen Mortal Kombat 1 seht ihr hier:Idris Elba erklärt, wie ihr in Cyberpunk 2077 jetzt überlebt und greift im Trailer selbst zur WaffeEine der besten Serien auf Netflix bekommt ein neues Spiel auf Steam, bietet bekannte Charaktere in Virtual Reality headtopics.com

Mortal Kombat 1 bekommt nach 30 Jahren ein Reboot für PS5 und der Trailer zeigt genau das, was Fans der Reihe liebenSpieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“Neues Sandbox-MMORPG auf Steam verbindet endlos viele Gebiete und Housing – Zeigt PvE-Kämpfe im exklusiven Trailer

Neues Survival-Spiel auf Steam sieht aus wie ARK, aber mit Insekten statt Dinos – Erscheint schon im MärzWürde man alle Spiele zum aktuellem Zeitpunkt (inklusive Rabatte) auf Steam erwerben, müsste man 82,39 € zahlen. Mit dem Bundle spart ihr also 68,14 €.Wer den Namen „Warner Bros“ hört, denkt vermutlich zunächst an bekannte Filme, zum Beispiel aus dem DC-Universum. Einige der beliebtesten Spiele zu diesem großen Franchise sind auch im aktuellen Bundle enthalten. headtopics.com

