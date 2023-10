Auf diese Frauen freut sich 'Bachelor in Paradise'-Amir!

Amir plaudert offen mitund gibt preis, dass zwei Kandidatinnen, bekannt aus früheren TV-Auftritten, sein Interesse geweckt haben: Der Reality-Star"Ich bin gespannt darauf, sie näher kennenzulernen und zu sehen, ob die Chemie stimmt", freut sich der Iraner.

Amir hat außerdem ganz genaue Vorstellungen, wie seine Traumfrau zu sein hat:"Die perfekte Partnerin sollte Vertrauen, Kommunikation, Respekt, Humor und eine gewisse Intelligenz mitbringen." Der Influencer bevorzuge außerdem natürliche Frauen,"künstliche Frauen" entsprächen nicht seinem Beuteschema.

Der humorvolle Fashionista, dessen Leben rund 127.000 Follower auf Instagram verfolgen, hat auch schon einen Plan, wie er die Frauen von sich überzeugen kann: "Indem ich einfach ich selbst bin und offen über meine Absichten und Gefühle spreche. Kommunikation und Ehrlichkeit sind der Schlüssel." headtopics.com

