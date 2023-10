Auf Augenhöhe mit Tesla: Wie BYD Auto zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt wurde

• BYD Auto verkauft mehr Fahrzeuge als Tesla • Nachbauten legen Grundstein für eigene Innovationen • Fokus auf Elektromobilität macht BYD zum Schwergewicht der Automobilbranche BYD Auto überholt Tesla hinsichtlich der Verkaufszahlen BYD Auto Company Limited, oder kurz BYD Auto, ist ein chinesischer Autohersteller und gehört mittlerweile zu den ganz großen Akteuren im Bereich der Elektromobilität.

In der Folge fokussierte sich BYD Auto auf den Nachbau ausländischer Fahrzeuge, um gleichzeitig auch Erkenntnisse für eigene Entwicklungen und Innovationen sammeln zu können. In dieser Zeit bot BYD Auto beispielsweise die Modelle BYD F3 und BYD M6 an, welche den Modellen Corolla beziehungsweise Previa von Toyota ähnelten.

