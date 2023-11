Audi verschiebt wichtige Elektroauto-Modelle wegen Softwareproblemen

Audi s erstes Modell auf der Elektroauto -Plattform PPE, das SUV Q6 e-tron, verspätet sich wegen Softwareprobleme n. Laut einem Bericht kommen weitere wichtige Modelle der Ingolstädter nicht zu dem erwarteten Termin. Dazu sollen auch die Batterie-Limousine A6 e-tron und der neue Q8 e-tron im SUV -Format gehören. Fast ein halbes Dutzend wichtiger Modelle werde der Autohersteller später als bislang geplant auf den Markt bringen.

Das berichteten mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen demDie Verschiebungen hat laut dem Bericht der neue Audi -Chef Gernot Döllner eingeleitet, um die Volkswagen-Tochter wieder auf die Spur zu bringen. Der Vertraute von Volkswagen-Chef Oliver Blume dränge auf schnelle Veränderungen und lege dabei einen konfrontativen Stil an den Tag, heißt es.erst im Sommer 2024 auf den Markt. Ursprünglich sollte dieses Elektroauto schon vor zwei Jahren erhältlich sein. Weil der Produktionsanlauf des Elektro- SUV auch alle nachfolgenden Modelle beeinträchtige, verschiebe sich die gesamte Modelloffensive „um Monate“ nach hinte





Weiterlesen: ECOMENTO_DE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FN_NACHRİCHTEN: BYD stellt gleich vier Elektroauto-Modelle für Panama vor und forciert Übersee- Expansion in MittelamerikaBEIJING (IT-Times) - Der chinesische Automobilhersteller BYD weitete seine Expansion auf dem amerikanischen Kontinent weiter aus und führt Elektroautos in Panama rein. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296)

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: BYD präsentiert gleich 5 neue Elektroauto-Modelle in Japan auf der Auto Show in TokioSHENZHEN (IT-Times) - BYD treibt seine Expansionspläne im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) in Asien weiter voran und bringt mehrere Elektroauto-Modelle in Japan auf den Markt. Der chinesische Technologiekonzern

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Kombis als Elektroauto - alle ModelleDie meisten neuen E-Autos waren bislang dicke SUV oder eher unpraktische Coupé-Crossover-Modelle. Doch jetzt kommen nicht nur ein Elektro-Passat von VW, sondern auch viele andere klassische Kombi-Modelle. FOCUS online zeigt vier schicke Familien-Stromer.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Ford plant drei neue Elektroauto-Modelle für EuropaFord kündigt drei neue Elektroauto-Modelle für den europäischen Markt an. Der erste wird der mittelgroße Explorer sein, der 2024 auf den Markt kommt. Es gibt auch Erlkönigbilder eines zweiten Vollstromers, der als 'Sport Crossover' bezeichnet wird. Das Modell wird auf der MEB-Architektur von Volkswagen basieren und im nächsten Jahr im Kölner Werk produziert.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Elektroauto-Start-up Fisker plant weitere Modelle nach dem SUV OceanDas Elektroauto-Start-up Fisker will auf sein auch in Europa verfügbares Mittelklasse-SUV Ocean zeitnah weitere Modelle folgen lassen. Das Erstlingswerk wird vom Auftragsfertiger und Partner Magna in Österreich gebaut, auch für die weiteren E-Autos der Marke sind Fertigungskooperationen geplant. Fisker steht derzeit mit fünf traditionellen Autofirmen in Verhandlungen für Partnerschaften.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Italdesign zeigt Elektroauto-Studie Asso di Picche In MovimentoDas zu Audi gehörende Designstudio Italdesign zeigt zum 50-jährigem Jubiläum des Audi Pik Ass das Elektroauto Asso di Picche In Movimento.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »