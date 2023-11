Audi-Motorsportchef Dieter Gass erinnert sich an besondere Momente in der DTM

Audi-Motorsportchef Dieter Gass hatte in jungen Jahren selbst Ambitionen, DTM-Fahrer zu werden. «Während der Jahre meiner Teilnahme am Renault 5 Pokal und am Clio Cup waren die Rennen im Rahmenprogramm der DTM immer das Highlight», sagt er. Letzten Endes entschied Gass sich dann aber für eine Ingenieurskarriere. Da er die DTM praktisch seit dem ersten Tag verfolgt, hat er eine persönliche Top 10 von Ereignissen zusammengestellt, die ihm anlässlich des 500.

DTM-Rennens einfallen: «Der Gewinn aller drei Titel 2017 in Hockenheim mit René Rast als Rookie-Champion war ein ganz besonderer Moment. Aber auch der erste DTM-Titel für Audi 1990 mit Hans-Joachim Stuck oder der Titelgewinn 2013 mit Mike Rockenfeller in meinem ersten Jahr als Leiter DTM bei Audi Sport. Und die ersten acht Startplätze in Ungarn 2017 sowie zuletzt die Wiederholung dieses bis dahin einmaligen Kunststücks in Brands Hatc

:

SPEEDWEEKMAG: Formel E: DTM-Champion Rast ersetzt Abt bei AudiRené Rast erhält wie erwartet seine Chance: Der DTM-Champion wird beim großen Finale der Formel E in Berlin Daniel Abt ersetzen.

SPEEDWEEKMAG: Audi zeigt die Designs der acht RS 5 DTMFünf Mal in den vergangenen acht Jahren hat Audi den DTM-Champion gestellt. Das Ziel für die Saison 2015 ist klar: ein weiterer Titel in der Tourenwagen-Serie.

SPEEDWEEKMAG: Mattias Ekström: «Gelbphase spielte uns in die Hände»Jubel bei Audi: In Zandvoort feierte Mattias Ekström den ersten Saisonsieg des Audi RS 5 DTM. DTM-Leiter Dieter Gass ärgerte sich, weil Christian Vietoris trotz seines Remplers gegen Nico Müller ohne Strafe blieb.

SPEEDWEEKMAG: DTM: Müller siegt, Crash zwischen Rast und WittmannDer Titelkampf in der DTM wird heißer! Im sechsten Saisonrennen in Misano knallte es zwischen den beiden Titelfavoriten René Rast und Marco Wittmann. Wittmann fiel aus, Rast raste als Dritter auf das Podium.

SPEEDWEEKMAG: DTM-Stunts im «Alarm für Cobra 11»-SpezialAls die DTM im Jahr 2014 zum achten Saisonrennen auf dem Nürburgring Halt machte, herrschte im Fahrerlager jede Menge Trubel. Grund waren Dreharbeiten zur TV-Serie Alarm für Cobra 11 – die Autobahnpolizei.

SPEEDWEEKMAG: Timo Scheider: Alltag als Ablenkung vom DTM-SkandalManchmal kann der Alltag hilfreich sein. Um sich abzulenken. Um nach vorne zu schauen, die Vergangenheit aufzuarbeiten und ein Stück weit abzuhaken.

