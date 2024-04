Audi bekräftigt Fokus auf Elektromobilität

Audi bekräftigt den Fokus auf Elektromobilität und plant einen Rückgang im Absatz von Verbrennungsmotoren bis 2026. Das Unternehmen plant, seine Produktpalette weiterhin mit Elektroautos, Verbrennern und Plug-in-Hybriden zu gestalten.

Das Ausstiegsdatum aus der Verbrennertechnologie ist für das Jahr 2033 festgelegt. Audi betont, dass derzeit keine andere Technologie vorhanden ist, die den CO2-Ausstoß effektiv senken kann.

