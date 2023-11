Auch ein später Einstieg in Tech-Aktien soll sich noch lohnen. Ripple und Avalanche mit größerem Potenzial. Ripple-IPO im Blick. Profitabler Einstiegszeitpunkt. Egal um welche Anlageklasse es sich handelt, die Kür beim Investieren ist es, den möglichst profitablen Einstiegszeitpunkt zu finden. Dies gilt besonders bei den 'Magnificent Seven'. Die Aktien der sieben Tech-Giganten Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Tesla verteuerten sich in den vergangenen Jahren deutlich.

Auch andere Unternehmen aus der US-Techbranche, etwa Netflix, konnten trotz zwischenzeitlichen Rücksetzern auf lange Sicht eine starke Performance hinlegen. Ein früher Einstieg hätte sich in diesen Fällen also lohnen können. Gewinne trotz spätem Einstieg. Dennoch sollten sich Anleger nicht von einer starken Kursentwicklung abschrecken lassen, wie der Marktbeobachter Brian Feroldi kürzlich auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schrieb

:

MST_ALLENEWS: Andretti und GM: Ein echtes Argument für den Formel-1-Einstieg?Ist das die Nachricht, die Andretti für seinen Formel-1-Einstieg gebraucht hat? Ein amerikanischer Hersteller könnte den Durchbruch bringen.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

BOERSEONLİNE: Aktien von BASF und Volkswagen im Rallye-ModusDie Aktien von BASF und Volkswagen zeigen endlich Aufwärtstrend. Die Zinsen in den USA und Europa bleiben unverändert. Der DAX ist um 3,3 Prozent gestiegen. Anleger sollten auf das Überwinden der 200-Tage-Linie bei Volkswagen warten.

Herkunft: boerseonline | Weiterlesen »

BOERSEONLİNE: Bill Gates kauft Aktien von Apple und MetaKaum zu fassen: Der Microsoft -Gründer Bill Gates hat sich jüngst mit Aktien von Apple und Meta eingedeckt. Rechnet er etwa schon mit der nächsten Tech-Rallye?

Herkunft: boerseonline | Weiterlesen »

WOTWİTT: Siemens–Energy–Aktie mit fettem Rebound: 'Gamesa-Schlamassel' vergessen?Die Aktien von Siemens Energy haben vorbörslich einen beachtlichen Aufschwung erlebt und sind am Mittwoch über die 10-Euro-Marke gesprungen. Die Aktien von...

Herkunft: wotwitt | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Salesforce und NVIDIA: Von Low Performern zu Top-TitelnKonträre Aktienempfehlungen: Diese Aktien könnten 2024 zu Top-Performern werden

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

NTVDE: Auch Riesling in Gefahr: Ein Virus bedroht die globale WeinproduktionWeltweit breitet sich ein Virus aus, das Weinreben befällt. Die Rotfleckenkrankheit reduziert die Qualität des erzeugten Weins erheblich, was für Winzer existenzbedrohend sein kann. Ein internationales Forscherteam fasst die bisherigen Erkenntnisse und noch offene Fragen zu dem Problem zusammen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »