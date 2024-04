AUA streicht 92 Flüge aufgrund von Betriebsversammlung

Aufgrund einer Betriebsversammlung der AUA-Belegschaft müssten am kommenden Donnerstag 92 Flüge gestrichen werden, teilte die Airline am Dienstagabend mit. Die betroffenen rund 8000 Fluggäste seien bereits informiert und umgebucht worden. Ursprünglich waren am Donnerstag 325 Flüge geplant gewesen. Langstreckenflüge sollen durchgeführt werden. Kurzfristige Anpassungen im Flugplan seien allerdings weiter möglich. Fluggäste wurden daher gebeten, den Flugstatus rechtzeitig zu überprüfen.

Zuletzt waren wegen der Auseinandersetzung um das Gehalt des Bordpersonals von Gründonnerstag bis Karfreitag mehrere Hundert Flüge bei der AUA ausgefallen. Die Fluglinie bietet nach eigenen Angaben eine bis zu 18-prozentige Gehaltserhöhung für die 3500 Mitarbeiter in der Kabine und im Cockpit. Die Gewerkschaftsforderungen summieren sich laut AUA auf ein Gehaltsplus von bis zu 40 Prozen

