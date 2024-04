Außergewöhnlich warmes Wetter in NRW erwartet

In NRW wird es am Samstag außergewöhnlich warm. Laut DWD könnte es einen Temperaturrekord geben. Auch Blutregen und Saharastaub werden am Wochenende erwartet. Steht schon am ersten April-Wochenende der erste Sommertag 2024 an. Es werden bestes Grillwetter und Temperaturen weit über 20 Grad erwartet. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnte es vielerorts Temperaturrekord e geben. Außerdem macht sich wieder Saharastaub auf den Weg nach NRW . Blutregen droht.

Zeichnete sich bereits zu Beginn der ersten Aprilwoche an. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net nennt die zu erwartenden Temperaturen „wahnsinnig für einen 6. April“. Es sei „richtig absurd, was da berechnet wird“. Und tatsächlich: Laut DWD werden am Samstag, 6. April, in NRW zwischen 25 und 28 Grad erwartet. Auf dem Kahlen Asten klettern die Temperaturen auf 20 Grad. „Ungewöhnlich warm“ lautet das Fazit der Meteorologen. Dazu soll es „heiter bis sonnig“ und trocken werden

NRW Wetter Temperaturrekord Blutregen Saharastaub

