ATX-Handel aktuell: ATX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Die Tops und Flops im ATX Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,78 Prozent auf 25,48 EUR), Andritz (+ 3,89 Prozent auf 43,84 EUR), Lenzing (+ 2,05 Prozent auf 37,40 EUR), Wienerberger (+ 2,01 Prozent auf 23,40 EUR) und voestalpine (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart mit positivem VorzeichenNach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: ATX Prime verzeichnet Gewinne im Wiener Börse-HandelDer ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 1.552,03 Punkte.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende festerDer ATX Prime befand sich heute im Aufwind.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Freundlicher Handel in Wien: ATX-Börsianer greifen mittags zuMit dem ATX geht es am Mittag aufwärts.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Handel in New York: S&P 500 beginnt Handel mit GewinnenDer S&P 500 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Dienstagshandel in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag im PlusDerzeit zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕