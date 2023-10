Attacke der Letzten Generation am Brandenburger Tor: Die Farbe könnte weggehen

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor mit oranger Farbe angesprüht.Emmanuele Contini

Das Brandenburger Tor muss mit Hochdruckwasser gereinigt werden. Dafür sind auch zwei Hebebühnen im Einsatz.Für viele Besucher sind die bunten Säulen des Brandenburger Tors ein interessantes Fotomotiv.Trotz Reinigungsfirma und Hebebühnen sollen die Reinigungsarbeiten am Brandenburger Tor noch einige Tage dauern.Am Montag sind auch viele Fernsehsender vor Ort und berichten über die Protestaktion der Letzten Generation.

Am Samstag klebten sich einige wenige Teilnehmer in Berlin in der Nähe des Brandenburger Tors am Asphalt fest. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Aktivisten der „Letzten Generation". Grund ist die Farbattacke auf das Brandenburger Tor.

Rund 600 Aktivisten, darunter 100 Straßenblockierer, protestierten mit orangen Warnwesten und Bannern gegen die fossile Zerstörung. Die Gruppe Letzte Generation bezifferte die Teilnehmerzahl auf 1400. Es war ihre bisher größte Protestaktion, bei der auch Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr am Alexanderplatz mit oranger Farbe besprüht wurden.

