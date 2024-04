Attacke auf Synagoge in Oldenburg: Politik und Kirchen reagieren mit Entsetzen

Eine widerwärtige Attacke und eine feige Tat: Mit deutlichen Worten haben Vertreter aus Politik und Kirchen auf den Brandanschlag auf die Oldenburg er Synagoge reagiert. Auch die Polizei äußerte sich erneut.Der Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete auf der Plattform X die Tat als"widerwärtigen, menschenverachtenden Angriff".

Auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche prangerten die Attacke an. Medienberichten zufolge versammelten sich am Freitagabend, zu Beginn des jüdischen Ruhetags Schabbat, Hunderte Menschen zu einer Mahnwache in Oldenburg (Niedersachsen). Die Polizei sagte am Samstagvormittag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), dass es keine neuen Erkenntnisse gebe und weiter nach dem Täter oder den Tätern gefahndet werde.Die Polizei hatte die Sicherheitsmaßnahmen an der Synagoge erhöh

Attacke Synagoge Oldenburg Politik Kirchen Entsetzen Brandanschlag Sicherheitsmaßnahmen

