ATP Paris: Alexander Zverev nach Sieg gegen Ugo Humbert beim Masters: 'Habe mentale Stärke gezeigt'

Alexander Zverev besiegte Ugo Humbert beim Masters-1000-Turnier in Paris 6:4, 6:7, 7:6 und überzeugte vor allem mit seiner Einstellung gegen den den französischen Publikumsliebling. Nach dem Match blickt er auf ein "sehr verrücktes Spiel" zurück.

