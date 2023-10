ATP Basel: Holger Rune mit Boris Becker im Halbfinale - Thriller-Sieg im Viertelfinale gegen Tómas Etcheverry

Holger Rune surft mit seinem neuen Trainer Boris Becker beim ATP-Turnier in Basel weiter auf der Erfolgswelle. Nach zuvor acht Pleiten in neun Spielen zog der Däne mit einem 6:1, 3:6, 7:6 (8:6)-Sieg in einem Viertelfinal-Thriller gegen den Argentinier Tomás Martín Etcheverry ins Halbfinale ein. Rune verbesserte damit auch seine Aussichten auf einen der acht Plätze für die ATP Finals in Turin.

Im Halbfinale trifft der 20-Jährige auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime oder den Russen Alexander Shevchenko. Im Rennen um die acht Plätze fürs Saisonfinale, den ATP Finals in Turin, liegt Rune auf Rang acht. Druck droht dem Dänen von Shanghai-Masters-Sieger Hubert Hurkacz (Polen), der in Basel ebenfalls das Halbfinale erreicht hat und in der Vorschlussrunde gegen Ugo Humbert (Frankreich) spielt.

