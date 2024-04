Ätna auf Sizilien: Vulkanische Wirbelringe am Himmel

Kunst am Himmel statt Lavaregen: Der Ätna auf der italienischen Insel Sizilien sorgt gerade für vulkan-untypische Schlagzeilen. Die „vulkanischen Wirbelringe “, die er seit dem 2. April in die Luft bläst, sind einfach nur faszinierend – seht selbst in unserer Bildergalerie! Sizilien : Wie zaubert der Vulkan Ringe aus Rauch an den Himmel ? Dieses Phänomen tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf: Beim Ätna bildete sich am Tag vor dem Himmel sspektakel ein kleiner neuer Krater.

Giuseppe Barbagallo, der zur Bergführergruppe Ätna Süd gehört, erklärte dem ZDF, dass dieser „eine perfekte kreisförmige Öffnung“ habe, aus der die vielen vulkanischen Wirbelringe kommen. Durch diesen Schlot steigt Gas in kleinen Explosionen auf, wickelt sich dann wie ein Wirbel um sich selbst und zaubert so die Ringe aus Rauch in den Himmel

Ätna Sizilien Vulkan Wirbelringe Rauch Himmel

