Athletic Bilbao gewinnt die Copa del Rey nach 40 Jahren

Nach 40 Jahren hat das Warten ein Ende: Der spanische Fußball -Erstligist Athletic Bilbao hat seinen Finalfluch besiegt und zum 24. Mal die Copa del Rey gewonnen. Mallorca verpasste seinen zweiten Pokalsieg.

