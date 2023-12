Atari 2600+: Ein nostalgischer Blick auf die Neuauflage der legendären Konsole

Äußerlich fast originalgetreuer Nachbau, der in Sachen Handhabung an das Spielen vor mehr als 30 Jahren erinnert, dessen Ausstattung allerdings sehr rudimentär ausfällt. Auch in Sachen Dokumentation lässt Atari einiges vermissen.Ich bin ja niemand, der die ganz alten Konsolen ständig einsatzbereit hat. Eine PS2 steht zwar immer bereit, ein Dreamcast ebenso. Aber mein Master System schlummert seit Jahren im Keller und selbst Amiga und ST hole ich nur selten hervor.

Als ich auf der gamescom allerdings bei einemmit Ataris Senior Director of Sales and Marketing David Lowey alte Bits über den Bildschirm schob, da fühlte sich das erstaunlich gut an. Und so war ich gespannt darauf, wie es wohl sein würde, das Atari 2600+ irgendwann unterm Fernseher stehen zu haben. Nun, „irgendwann“ kam letzten Monat, als die Neuauflage des Atari 2600 schließlich veröffentlicht wurde, und seitdem wundert sich besagter Fernseher, welch grobe Pixel da gelegentlich über sein Display wander





