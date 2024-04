Asylunterkunft im Gewerbegebiet: Wolfratshausen wird wohl überstimmt

Im Wolfratshauser Gewerbegebiet , genau am Hans-Urmiller-Ring 49, darf ein privater Investor vermutlich eine Unterkunft für bis zu 144 Asylsuchende errichten. Gegen den erklärten Willen der Stadt . Die geplante Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet wird im Landratsamt geprüft. Ob sie kommt? Wahrscheinlich. Ob die Gemeinde klagt? Der Bürgermeister spricht. Wolfratshausen – Der Stadt rat will sie nicht. Und trotzdem ist damit zu rechnen, dass die Asylunterkunft im Gewerbegebiet gebaut wird.

In vielen Gemeinden ist das inzwischen gang und gäbe. Mehrere Kommunen wollen sich das nicht gefallen lassen – und haben bereits gegen die Zuweisung von Asylbewerbern geklagt. Ausgang: offen. Die Stadt Wolfratshausen gehört nicht zu den Klägern – Bürgermeister Klaus Heilinglechner wurde jüngst in einer Monatsversammlung seiner Bürgervereinigung deutlich.„Wir haben die Unterkunft abgelehnt, aber wir werden in dieser Sache überstimmt – zu 99,9 Prozent siche

Asylunterkunft Gewerbegebiet Wolfratshausen

