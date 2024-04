Astrotourismus: Reiseziele für Sternenbeobachtung

Sonnenfinsternis, Nordlichter, Stargazing – Astrotourismus gehört zu den wichtigsten Reisetrends 2024. Diese Orte eignen sich besonders dafür.

Wonach planst du deine Reiseziele? Danach, wo es immer schön warm ist und es die traumhaftesten Strände gibt? Wo es besonders gutes Essen gibt? Spannende Metropolen oder atemberaubende Natur? Beim Astrotourismus wählen die Reisenden ihre Urlaubsziele nach etwas anderen Kriterien aus – nämlich danach, ob man dort gut Stern-, Sonnen- und andere Himmelsereignisse sehen kann.An vielen Orten der Welt sieht man nachts selten Sterne. Die Lichtverschmutzung in Städten und anderen großen Ansiedlungen von Menschen ist einfach zu groß. Dabei gibt es kaum etwas Beeindruckenderes als einen klaren Nachthimmel, an dem wir unzählige Sterne blitzen und funkeln sehen.Reiseziele auszuwählen, um eben zum Beispiel den Sternenhimmel bewundern zu können. Solche Orte sind meistens eher einsam gelegen, weit weg von den Städten und ihrer Lichtverschmutzun

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Urlaub 2024: Das sind die wichtigsten Reisetrends des JahresTrotz Inflation und Krisen wollen die meisten nicht auf Urlaub verzichten, wie Buchungszahlen zeigen. Doch wohin und wie reisen die Menschen – und was ist ihnen wichtig? Fünf Trends zum Urlaubsverhalten der Deutschen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Kurztrips: Die 10 schönsten Reiseziele in Europa​Ein Städtetrip ist prädestiniert für einen Kurzurlaub. Die kleine Auszeit kann aber auch für eine Reise in abgelegene Gegenden mit traumhaften Landschaften genutzt werden. Wir stellen zwölf der schönsten Kurztrips in Europa vor.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Fernweh: Diese Reiseziele locken im April besondersWeltweit hält der Frühling Einzug, mancherorts ist er die beste Jahreszeit für Touristen. Diese fünf Ziele sind im April eine Reise wert.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Fernweh: Besondere Reiseziele im AprilWeltweit hält der Frühling Einzug, mancherorts ist er die beste Jahreszeit für Touristen. Diese fünf Ziele sind im April eine Reise wert.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Europa, Amerika, Asien: Fernweh: Die besten Reiseziele im AprilIn vielen Teilen der Welt hält der Frühling Einzug, mancherorts ist er sogar die beste Jahreszeit für Touristen, die der Sommerhitze aus dem Weg gehen wollen. Diese fünf Ziele sind im April eine Reise wert.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Drei Flug-Reiseziele bei Münchnern zu Ostern besonders beliebt – Klassiker enttäuscht mit Wetter-PrognoseTrotz steigender Preise bleibt Mallorca 2024 eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Seit 2016 müssen Touristen eine Tourismusabgabe zahlen, die 2018 verdoppelt wurde. Die Abgabe gilt für alle, die touristische Unterkünfte nutzen, und soll hauptsächlich Umweltprojekte finanzieren.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »