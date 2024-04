ASTRA: Knights of Veda - Ein dunkles Fantasy-Abenteuer

Seid ihr auf der Suche nach einem Abenteuer in einem dunklen Fantasy-Universum? Dann ladet jetzt ASTRA : Knights of Veda herunter. Seid ihr auf der Suche nach einem einzigartigen Abenteuer in einem dunklen Fantasy-Universum? Dann ladet jetzt ASTRA : Knights of Veda herunter, das neue Action-RPG von FLINT Studio, das auf ASTRA : Knights of Veda entführt euch nach Planis, einem trostlosen Kontinent, der von 12 Könige n regiert wird, die aus der Macht der Kriegsgöttin Veda Astra ea geboren wurden.

Gerade als der Frieden zurückzukehren scheint, entfesselt der verrückte König Magnus eine mächtige dunkle Kraft, die die Welt ins Chaos stürzt und ihre Bewohner in dämonische Kreaturen verwandelt. Veda spürt, dass das Ende der Welt naht, und beschließt, einzugreifen. Sie teilt ihre Macht mit einem von Tumelns Rittern und beauftragt ihn, ihr Herz zu finden, um ihre Wiederauferstehung zu vollende

ASTRA Knights Of Veda Dunkles Fantasy-Universum Action-RPG FLINT Studio

