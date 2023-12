Aston Villa auf dem Vormarsch

Aston Villa hat in den vergangenen zwei Spielen Manchester City und Arsenal geschlagen. Der 2019 in die Premier League zurückgekehrte Klub ist Dritter der besten Liga der Welt. Was ist da los? Maßgeblich beteiligt am Höhenflug: ein Euroleague-Dauersieger, zwei Ex-Leverkusener und das gute alte Abseits. Noch im Sommer 2016 könnten die sportlichen Realitäten von Aston Villa und Unai Emery nicht weiter voneinander entfernt sein. Aston Villa ist soeben chancenlos aus der Premier League abgestiegen.

Auf dem letzten Platz verabschiedet sich der Europapokalsieger von 1982 aus dem englischen Oberhaus. Unai Emery hingegen ist ganz oben angekommen. Als neuer Zirkusdirektor in Paris soll er das Milliarden-Ensemble endlich zum Erfolg in der Königsklasse treiben. Er kommt mit der Empfehlung von drei Euroleague-Trophäen in drei Jahren aus Sevilla. Doch in Paris reißt die Glückssträhne des Spanier





