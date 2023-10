Assen: Wildcard-Piloten mit Kawasaki, Suzuki und KTM

Von der Superbike-Wildcard für Andrea Mantovani berichtete SPEEDWEEK.com bereits vor einem Monat. Mit der Unterstützung eines Gönners pilotiert der immer lustige Italiener eine Kawasaki ZX-10RR, mit der er zur Vorbereitung zwei Tests in Mugello und Misano absolviert hatte. Der 26-Jährige startet mit dem Team Vince64 in sein erstes Abenteuer in der seriennahen Weltmeisterschaft, ist aber in die Struktur von Puccetti Racing integriert.

Hauptberuflich bestreitet Mantovani 2021 die MotoE für Gresini Racing. In der Gesamtwertung liegt er nach vier Events aber nur auf dem 15. Rang. In der Superstock-1000-Klasse absolvierte er zwischen 2016 und 2018 insgesamt zwölf Rennen auf Yamaha und Aprilia, zwei fünfte Plätze sind seine besten Ergebnisse.

In der Supersport-WM erleben wir in Assen die Rückkehr von Suzuki ins WM-Fahrerlager. Nachdem der Finne Eemeli Lahti bereits 2018 mit einer GSX-R 600 an sechs Rennen teilnahm, wird der 24-Jährige nun erneut die einzige Suzuki im Teilnehmerfeld repräsentieren. Sein Team HRP Suzuki plant weitere Gastarts in Barcelona (18./19. September) und Jerez (25./26. September).In der Supersport-WM 300 erhält Freudenberg-Pilot Victor Steeman mit der einzigen KTM Unterstützung. headtopics.com

